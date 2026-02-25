秋田朝日放送 秋田県内でも２５日、湯沢市と井川町でホームページが閲覧できない状態となっています。 湯沢市によりますと、２５日昼頃から市のホームページが閲覧できなくなっています。ホームページの管理を県外の業者に委託していて、復旧のめどは立っていないということです。２５日全国の自治体でホームページが見られくなっているトラブルとの関連性はわかりません