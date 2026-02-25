国会で、24日に引き続き代表質問が行われました。高市首相は自民党の全ての衆議院議員に配布したカタログギフトについて、1人あたり約3万円だったと明かし、目的は選挙のねぎらいで「法令上も問題はない」と強調しました。立憲民主党・田名部幹事長：昨年、当時の石破総理は10万円の商品券を15名に渡し、物価高で苦しむ世論からの批判を受け謝罪され、商品券は返還された。あの時も今も政治とカネの問題や物価高の問題は続いている