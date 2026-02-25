3年半前、高校生の時に当時交際していた男性から性被害を受けたと訴える女性の両親が会見を開き、男性や高校などに損害賠償を求め提訴する方針を明らかにしました。 【写真を見る】交際していた同級生から“性被害” 女性の両親が男性や高校などに損害賠償を求め提訴の方針 男性は不起訴処分 三重県四日市市の私立高校で、当時3年生だった女性は、交際していた同級生の男性から学校や公園で性行為を強要されるなどの被害を受けた