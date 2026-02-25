山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』が、動画配信サービス「HBO Max」にて5月9日より全世界配信されることが決定した。あわせて、2種類のキービジュアルが公開された。 参考：松本潤、『ちるらん』に伝説の会津藩主・松平容保役で出演「熱い芝居をお届けできたら」 橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作を手がける同名漫画を実写化する本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組