ザンクト・パウリのDF安藤智哉が25日、ブンデスリーガ主催の日本メディア向け「オンライン・ラウンドテーブル」に出席した。今年1月、アビスパ福岡からザンクト・パウリに加入した安藤は初の海外挑戦ながら早くも主力に定着し、ここまで公式戦7試合に出場。「すごく充実した日々を送れている」と現在の心境を口にした。1999年1月10日生まれの安藤は愛知学院大を卒業した2021年、当時J3リーグ所属だったFC今治でプロ生活をスタ