【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの最新曲「Waltz for Lily」のMV（ショートバージョン）がYouTubeで公開された。 ■楽曲とMVの世界観をダンスによってあらたな表現へと昇華 先行してMVティザーが公開された際には、「今まで以上にきれいで見惚れた」「キラキラで幻想的。フルで観られるのが楽しみ」「Theaterからのギャップがすごすぎて脳が追い付いてない。恐るべしKing & Pr