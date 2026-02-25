本日の日経平均株価は、日銀人事案を受け早期の追加利上げ観測が後退が好感され、前日比1262円高の5万8583円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は148社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価1万0500円に引き上げたＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯ