この記事をまとめると ■京都市営バスの観光客対応と経営実態を解説 ■5606万人の来訪者を支えるも83系統中24系統のみ黒字で全体は営業係数103の赤字 ■洛西方面の不採算路線維持と運転手不足で改善が急務となる状況にある 市民と観光客の共存が安定経営のカギ 京都は、日本有数の観光地。2024年に京都を訪れた観光客は、5606万人に及ぶ。市内人口約143万人に対して、おおよそ40倍の人たちが1年の間にやってきたことになるわけだ