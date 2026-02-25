体外で再現したマウスの毛包（オーガンテック提供）再生医療ベンチャーの「オーガンテック」と理化学研究所は25日、毛をつくるのに重要な働きをすると知られていた2種類の細胞に加え、新たに「第3の細胞」をマウスの実験で発見したとの研究成果を発表した。体外で発毛を再現することに成功したという。人に応用できれば、脱毛症の新たな治療法の開発につながる可能性がある。毛は「毛包」という器官でつくられる。これまで「上