マツダと三菱自動車は２５日、２０２６年の春闘で賃上げや一時金に関する労働組合側の要求に満額回答したと発表した。集中回答日（３月１８日）よりも大幅に早く決着した。マツダは、ベースアップにあたる賃金改善分と定期昇給を合わせた賃上げ総額が月額１万９０００円となる。現在の人事制度を導入した０３年以降で過去最高の金額だ。一時金は５・１か月分だった。一方、三菱自の賃上げは月額１万８０００円、一時金は５か