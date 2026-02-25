LAST ALLIANCEが4月22日、13年ぶり8thフルアルバム『divine』をリリースする。同アルバムリリースに先駆けて本日2月25日より「神一重」の先行配信がスタート。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開された。ANZAI(G/Vo)が作詞作曲を手がけた「神一重」は、ジャケットデザイン同様、和の要素を感じるもの。そのミュージックビデオは山里を駈ける剣士たちの殺陣や、妖艶な寺院での演奏が印象的な仕上がりだ。LAST ALLIAN