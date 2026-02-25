koboreが、3月4日にライブ音源を収録したアルバム『kobore HALL ONEMAN〜ヨルノカタスミ〜at 府中の森芸術劇場 ふるさとホール,2025.11.01』のデジタルリリースを発表した。2025年11月1日に地元である府中の森芸術劇場にて、kobore初となるホール公演＜kobore HALL ONEMAN 〜ヨルノカタスミ〜＞を開催した。 バンド結成10周年を迎えたkobore、ライブのタイトルにある”ヨルノカタスミ”は彼らの代表曲であり、 インディーズ時代に