Cloudyが2026年1月より、3ヶ月連続シングルリリース企画を展開中だ。その第2弾となる「孤軍奮闘歌」のミュージックビデオが公開となった。「孤軍奮闘歌」ミュージックビデオは、様々なカットやシーンが施された4人の演奏が見どころ。青春の苦悩や逆境の中でもがきながらも、孤独を力に変え、傷や寂しさがありながらも、心底に眠る勇敢さを感じさせる姿を体現化した仕上がりだ。Cloudyの無骨さと強靭なサウンドが切り拓く“新境地の