僕が見たかった青空が、2025年末、東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催したワンマンライブ＜BOKUAO青春納め2025＞から、7thシングル「あれはフェアリー」に収録されている「君と見た空は」のライブ映像を公開した。「君と見た空は」は、杉浦英恋がメインメンバーを務め、かけがえのない思い出を抱きしめて未来へと前進する気持ちを疾走感溢れるギターサウンドに乗せた全メンバーでの歌唱楽曲になっているという。今回公開されたラ