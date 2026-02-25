通勤や参観日などコーデにきちんと感を添えたい日。つい無難なシャツを選びがちですが、少し華やぎを足したい日に頼りになるのは、上品さと女性らしさを両立したブラウスかも。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代が取り入れやすい、堅くなりすぎず大人の余裕を感じさせてくれるデザインをセレクトしました。 控えめなフリルが大人の甘さを演