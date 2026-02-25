◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）追い切り＝２月２５日、美浦トレセンショウナンマグマ（セン７歳、美浦・尾関知人厩舎、父ザファクター）に穴の気配が漂っている。開場から１時間半が経過した８時３０分頃に、前走に続いて手綱を執る吉田豊騎手を背に坂路へ。４ハロン５１秒６はこの日の全体２位。前半から飛ばしたため、しまいは１４秒２と時計を要したが