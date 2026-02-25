2026年春、真っ先にチェックしたいのは心まで明るく彩るイエロー。人気ブランドから要マークなアイテムだけ集めました。 【シンゾーン】春を遊ぶ。桐生産のオリジナル生地で魅せるギンガムチェックシリーズ 節のあるポリエステル糸と形状記憶糸を組み合わせ、ジャガードの産地で知られる桐生で織り上げたオリジナル生地を採用。麻のような独特の風合いと、美しいシルエットを保つほどよいハリ感を