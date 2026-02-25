京都駅ビル開発株式会社は２５日、３月１９日から３月２５日まで、京都駅ビルの大階段を舞台にした体験型イベント「ＫＹＯＴＯＤＡＩＫＡＩＤＡＮＴＥＴＲＩＳ」を開催すると発表した。大階段に映し出されるテトリス画面で、専用コントローラーを使ってゲームを楽しむことができる。会場は京都駅ビル室町小路広場大階段エリアで、各日午後６時から同１０時まで（同９時受付終了）。キャッシュレス決済のみの１回５００円。