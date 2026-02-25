ソフトバンクは２５日、藤井皓哉投手が佐賀市内の病院で右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）と関節クリーニング術を受けて無事に終了したと発表した。競技復帰まで12か月の見込みで、今季の登板は絶望となった。藤井は１月に右肘の違和感を訴え、２月１７日に宮崎キャンプに合流。同２０日に初めて座った捕手に投球練習を行ったが、翌２１日に再び右肘のコンディション不良を訴えた。同日に宮崎キャンプを離れ