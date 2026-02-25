茨城の人気食材をまとめて選ぶなら、年度末セールのタイミングは見逃せません。JA全農が運営する「JAタウン」の茨城県ショップ「いいものいっぱい広場」で、対象商品20％OFFの企画が始まっています。いちごや豚肉、焼き芋に加えて米セールも重なり、日々の食卓を一気に整えやすい内容です！ JAタウン「いいものいっぱい広場 年度末大決算セール」 キャンペーン期間：令和8年2月13日（金）〜3月中旬割