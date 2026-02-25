QUEENの伝説的ライブを収録した『LIVE IN RIO』配信カードの予告編が解禁されました。1985年の熱狂をもとにした映像作品が、2026年3月31日に配信カードとして発売されます。NEGA公式オンラインショップで予約受付中となっており、ロックファンには見逃せない復刻企画です。 QUEEN「LIVE IN RIO配信カード＆復刻記念パンフレット」 発売日：2026年3月31日販売価格：3,000円（税込）販売チャネル：NEGA