換気まわりのホコリ対策をまとめて進めたい人に向けて、フリーサイズ仕様のフィルター活用コラムが公開されました。1枚を必要な形に切って使える設計なので、機器ごとに買い分ける手間を減らしやすい点が注目されています。モニター写真とコメントがそろっているため、貼り付け後のイメージまで具体的に確認できます。 東洋アルミ「パッと貼るだけホコリとりフィルター フリーサイズ2.4m」 発売時期：