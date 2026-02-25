『ハイキュー!! TOUCH THE DREAM』が、配信3周年に合わせた大型企画をスタートしました。2026年2月24日からゲーム内キャンペーンが始まり、2月25日20時には記念生放送も実施されます。アニメ『ハイキュー!!』の世界をスマホで遊んでいる人にとって、育成とコレクションを同時に進めやすい節目になっています。 ハイキュー!!ハイドリ「3周年記念生放送＆豪華ゲーム内キャンペーン」 3周年キャンペーン