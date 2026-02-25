2026年2月10日、東京都庁で行われた表彰式で、ＪＦＥシステムズ社員の川島真琴選手が「東京都栄誉賞」と「都民スポーツ大賞」を受賞しました。受賞の対象になったのは、2025年11月開催の第25回夏季デフリンピックでのバスケットボール女子日本代表としての金メダル実績です。社員アスリートの挑戦が、企業の取り組みと社会的評価の両面で可視化されたトピックです！ JFEシステムズ「川島真琴選手 東京都栄誉賞・都民スポーツ