コメント返信とDM対応に時間を取られがちなInstagram運用で、導線設計の見直しが成果に直結した事例が公開されました。ミショナが提供する「エルグラム」を導入した、いっぽちゃんさんの運用改善インタビューです。作業負担を抑えながら、フォロワーを約8,000人から約90,000人へ伸ばしたプロセスを数字で確認できます。 エルグラム「いっぽちゃん導入活用事例」 インタビュー実施日：2026年1月26日導