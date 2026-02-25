県内の1医療機関あたりのインフルエンザの患者数は「41.96人」と5週ぶりに減少しました。ただ3週連続で警報基準の「30人」を上回っていて、県は感染対策を徹底するよう呼びかけています。２月22日までの1週間に県内で届け出があったインフルエンザの患者数は1医療機関あたり41.96人と前の週より「2.16人」減りました。5週ぶりの減少です。保健所別では上田が「64.6人」、松本が「61人」、飯田が「46.33人」など大町以外の地域で警