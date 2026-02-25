JR大阪駅で話題の卵ポップアップが、期間限定で登場します。2026年2月25日から3月4日まで、中央口改札外「エキマル ア・ラ・モード」にて「幻の卵屋さん」が出店します。毎朝届くブランド卵から6個を自由に選べるスタイルで、いつもの朝ごはんをアップデートしやすい売り場です。 日本たまごかけごはん研究所「高級たまごバイキング幻の卵屋さん」 出店期間：2026年2月25日〜2026年3月4日出店場所：JR