中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月25日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は25日の記者会見で、日本の与党・自民党による武器輸出緩和をめぐる最新の動向について、関連報道に留意しており、強い懸念を表明すると述べ、日本の新型軍国主義による危険な動きを国際社会は断固として阻止すべきだと強調した。毛氏は次のように述べた。侵略の歴史を持つことから、日本の軍事安全保障の動向はこれまでも