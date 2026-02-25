2026年2月19日、岡山理科大学の学生が東京・羽田空港のANA格納庫で航空整備の実践学修に参加しました。前日の2月18日には岡山空港で地上支援業務の見学も行われ、2日間で業界理解から業務理解へ踏み込む構成です。航空の仕事を「知る」段階から「働く姿を描く」段階へ進める、大学とANAの共同プログラムです！ 岡山理科大学「業界理解から業務理解へ 羽田空港格納庫で実践学修」 実施日：2026年2月18