警察車両の赤色灯25日午後4時50分ごろ、高松市鍛冶屋町の駐車場に止めた乗用車内で「男性2人が心肺停止状態で倒れている」と119番があった。香川県警高松北署によると、2人の死亡が確認された。県警が詳しい状況を調べている。署によると、亡くなったのはいずれも作業員の釣井雄太さん（27）＝愛媛県久万高原町＝と樋田徠輝さん（20）＝同県八幡浜市矢野町。2人は会社の同僚で、上司に24日、「高松に飲みに行く」と連絡してい