りそな銀行社長に昇格する千田一弘氏りそなホールディングス（HD）が傘下のりそな銀行の社長に、同行の千田一弘常務執行役員（55）を昇格させる人事を固めたことが25日、分かった。埼玉りそな銀行の社長には篠藤慎一専務執行役員（55）が、関西みらい銀行の社長には原藤省吾専務執行役員（54）がそれぞれ内部昇格する。いずれも4月1日付。りそなHDの南昌宏社長（60）は続投する。社長交代は、りそな銀と埼玉りそな銀は6年ぶり