漢方大手のツムラは２５日、薬用酒メーカー・養命酒製造から主力製品「薬用養命酒」の事業などを買収すると発表した。買収金額は６８億円の見込み。原材料の調達コスト低減や、ツムラの販売網を通じた販売拡大を進める。手続きは段階的に進める。まず、旧村上ファンド系の投資会社・レノと、養命酒製造の筆頭株主の投資会社・湯沢が、株式公開買い付け（ＴＯＢ）などを通じて養命酒製造の全株式を取得し、非公開化する。その後