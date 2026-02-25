久しぶりのまとまった雨。記録的な少雨に苦しんだ人にとって、“恵みの雨”となったのでしょうか。暖かさから一転、冷たい雨。東京都心で30ミリ以上の雨が降るのは去年の10月31日以来、117日ぶりのことです。「傘1個しかなくて、めっちゃ濡れている」千葉県木更津市では、6時間の降水量が52ミリ。2月としては観測史上最大を記録しました。雨不足に苦しんだ人にとっては待ちに待った“恵みの雨”。都内の農園を訪れてみると…岸野農