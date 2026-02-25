“Aカップ界の3冠女王”と称されるグラビアアイドル西永彩奈（30）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。大幅減量成功のビフォーアフターショットを投稿した。「去年のプール撮影会から10kg痩せました！！！」とつづり、1年前と現在の同じような白のビキニ水着ショットを並べて公開した。昨年末にグラビアを卒業することを発表していたが、ラストグラビアは未公表のままだった。「去年最後って言っちゃったけどグラビア卒業