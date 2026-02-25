上機嫌な犬がみせる仕草や行動5選 犬が上機嫌なとき、どんな仕草や行動をするか知っていますか？人間の言葉を使えない代わりに体全体で喜びを表現します。愛犬の「楽しい」をしっかりと受け止めるためにも、上機嫌なときに見せる仕草や行動を知っておきましょう。 1. 尻尾をブンブン振る 尻尾の動きは、犬の感情をダイレクトにあらわします。上機嫌なときは、尻尾を高く持ち上げ、付け根からブンブンと左右に激しく振ります。