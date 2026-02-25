ひなまつりまであと１週間を切りました。２０２６年のテーマは「コンパクトでおしゃれ」。一体どのようなグッズや料理が人気なのでしょうか。店頭に並ぶ、かわいらしいひな人形！ひなまつりを来週に控え、札幌市の文房具店では特設コーナーが設けられていました。（大丸藤井セントラル横山なぎささん）「ことしは和紙でできたものやガラスでできたコンパクトな商品が人気」 ２０２６年のテーマは「コ