２月２６日（木）の近畿地方は、雨が上がって晴れ間が広がります。日中の気温は前日より高くなり、４月並みの所が多くなりそうです。２５日（水）に雨を降らせた前線や低気圧は東へ離れるでしょう。しっかりと高気圧に覆われるわけではないですが、天気は持ちなおして、午後には晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、日本海側は北風で湿った空気が流れ込む影響で、一日通して雲が広がりやすい見込みです。朝の最低気温は