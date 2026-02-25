反町隆史、大森南朋、津田健次郎という人気俳優3人がトリプル主演で放送中の『ラムネモンキー』。だが初回4.8％でスタートした視聴率は苦戦し、5話では2.8％にまで下がっている（6話は3.3％）。正直、プライムタイムの連ドラで2％台は危険水域だが、観ているとハッとさせられ、思わず聞き入ってしまう名ゼリフがたくさん盛り込まれており、ネット上には「よく言ってくれた」との声も見られるのだ。【写真】『ラムネモンキー』主