日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「実家がお店の有名人ＳＰ」。女優・岩崎ひろみの実家は多めの野菜トッピングで地元で愛されている人気ラーメン店。岩崎は「ひと筋５０年。今も」と笑顔を見せた。さんまが「好きでも毎日はな…。ラーメンは嫌いにならなかった？」と聞くと、岩崎は「逆に言うと、インスタントラーメンを買ったことがなかったです」と述懐。