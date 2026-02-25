カブスのクロウ＝アームストロングが米誌のインタビューで発言カブスのPCAこと、ピート・クロウ＝アームストロング外野手の発言が、波紋を広げている。米誌「シカゴ・マガジン」のインタビューで、シカゴのファンを称賛する一方で「試合中に写真を撮るドジャースファンとは違う」と発言。これに対し、ドジャースの地元メディアなどから「ばかげたコメント」「9歳児かよ」と反論が相次ぎ、“炎上”状態となっている。同誌のウェ