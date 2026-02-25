プロボクシングの元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９＝米国）と、同６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４７）が１１年ぶりに再戦すると発表され、注目を集めている。９月１９日に米ネバダ州ラスベガスのアリーナ「スフィア」で開催。大手動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」が中継する。メイウェザーとパッキャオの?世紀の一戦?は２０１５年５月に実現し、メイウェザーが判定で勝利してお