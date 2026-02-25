球団発表ソフトバンクは25日、藤井皓哉投手が、佐賀市内の病院で、右肘内側側副靭帯再建術および関節クリーニング術（トミー・ジョン手術）を受け無事終了したと発表した。競技復帰まで12か月の見込みとなっており、今季中の復帰は絶望となった。藤井は昨年51試合に登板し、2勝3敗19ホールド2セーブの成績で、リーグ連覇に大きく貢献した。2022年にソフトバンク加入以降、4シーズンで防御率1点台を3度マーク。安定した投球で、