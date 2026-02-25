読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！出版社の懇親会で意気投合した取引先の男性。共通の趣味で盛り上がり、後日食事に行くことになったのですが、そこで想定外のトラブルに巻き込まれてしまいます。懇親会で出会った取引先の男性と共通の趣味で意気投合！私は出版社で働くごく普通の会社員。ある日、仕事関係の懇親会に参加したときのことです。そこで取引先の男性社員と知りあいました。何気なく会話をしていると、