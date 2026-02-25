元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。トランプ米大統領が宇宙人など地球外生命体や未確認飛行物体（ＵＦＯ）に関連する情報公開を国防長官や関係機関に指示すると表明したことについてコメントした。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでトランプ大統領の動きを報じた記事が紹介されると、「ついに来ましたね。