◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、１〜３着馬に皐月賞の優先出走権）１週前追い切り＝２月２５日、美浦トレセンホープフルＳ６着のオルフセン（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）は、Ｗコースで報知杯フィリーズレビューに出走予定のタイセイフレッサ（牝３歳、父キズナ）を３馬身ほど追走し、馬なりで６ハロン８２秒１―１１秒６をマークして併入。５ハロ