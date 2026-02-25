松本市の才教学園で行われたドローンの授業。松本市でドローンの操作などを教えるASOLAB.が企画したもので、中学1年生を対象に操縦の方法やルールなどを学んでもらおうと初めて開きました。ASOLAB. 原数幸 代表取締役「ドローンが社会にかなり浸透してきて、知らずに法律違反をするというのをドローンの業界に関わる人としては防がないといけないので、啓蒙活動として子どもたちにドローンの