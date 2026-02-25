２４日、ＷＢＣＳＤのピーター・バッカーＣＥＯ（左）と握手を交わす傅華社長。（ジュネーブ＝新華社記者／彭子洋）【新華社ジュネーブ2月25日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は24日、スイスのジュネーブで、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）のピーター・バッカー最高経営責任者（CEO）と会談し、報道協力に関する了解覚書に調印した。