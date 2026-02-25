露崎春女が、デビュー30周年を記念したオールタイム・ベストアルバム『Soul Journey - 30th Anniversary』を2026年4月22日（水）にリリースする。Disc1は近年作・Disc2は黎明期楽曲を収録1990年代にデビューし、日本におけるR＆Bシーンの形成期を担ってきた露崎春女。本作は、メジャーデビュー以降の代表曲・重要曲を中心に選曲した、本人プロデュースによる2枚組作品となる。Lyrico名義での楽曲も含め、キャリア全体を俯瞰する内