２４日、カルロス・コレア事務局長（左）と握手を交わす傅華社長。（ジュネーブ＝新華社記者／彭子洋）【新華社ジュネーブ2月25日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は24日、スイスのジュネーブで、発展途上国の政府間組織サウスセンターのカルロス・コレア事務局長と会談し、報道協力に関する了解覚書に調印した。