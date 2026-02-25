全国の自治体で公式ホームページ（ＨＰ）が閲覧できなくなるトラブルが２５日午後、発生した。読売新聞が調べたところ、少なくとも１００を超える自治体で発生し、夜になって順次復旧している。都道府県や県庁所在地では、少なくとも群馬県、岐阜県、熊本県、水戸市、奈良市、長崎市で一時閲覧できなくなった。群馬県庁では、午後０時４０分頃に不具合を確認し、約５時間後に復旧した。県によると、ＨＰのデータを管理するデー